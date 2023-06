Dries Mertens prepara un documentario su Napoli? La moglie svela un indizio

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, sembra stia realizzando un documentario sulla città partenopea. Scopri i dettagli rivelati dalla moglie Kat.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’ex attaccante del Napoli e attuale stella del Galatasaray, Dries Mertens, potrebbe avere un nuovo progetto in cantiere: un documentario sulla città di Napoli. La notizia arriva dalla moglie di , Kat, che ha rilasciato alcuni indizi via Instagram.

Sempre più affascinato da Napoli, città in cui ha giocato per nove anni, Mertens continua a esprimere il suo amore per la città partenopea, anche dopo il suo trasferimento in Turchia. Recentemente è stato avvistato durante una festa sulla Terrazza Flegrea e in un giro in barca a Capri con il figlio Ciro, rafforzando i legami con la città che ha definito la sua seconda casa.

Ma è un post su Instagram di Kat Mertens che ha attirato l’attenzione dei fan. Nella storia, ha chiesto ai presenti alla Terrazza Flegrea di inviarle il maggior numero possibile di video realizzati durante l’evento, con l’intenzione di “conservarli per usarli nel nostro documentario”.

Sebbene non siano stati rilasciati dettagli ufficiali, i fan del Napoli sono già entusiasti all’idea di un possibile documentario di Mertens sulla loro amata città. Resta da vedere come si svilupperà il progetto e quali aspetti di Napoli verranno esplorati nel documentario.

Dries Mertens è rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli per il suo contributo al club e il suo amore per la città. Ora sembra che l’attaccante belga voglia condividere questo amore con il resto del mondo attraverso un documentario.