Mertens family: Dries e Ciro a spasso a Napoli, la foto fa emozionare i tifosi napoletani

Dries Mertens ed il figlio Ciro sono tornati a Napoli insieme con mamma Kat, la famiglia ha mantenuto l’abitazione in Campania.

Quando Dries Mertens torna a Napoli è sempre una grande emozione per i tifosi azzurri. Mertens e Kat sono praticamente napoletani di adizione e Ciro Romeo Mertens è nato proprio nel capoluogo campano.

Mertens è ritornato a Napoli in questi giorni ed ha fatto una doppia festa scudetto, una con il Galatasaray, squadra turca in cui milita, l’altra quella del Napoli, club in cui ha lasciato un pezzo di cuore.

Nelle ultime ore la foto di Dries Mertens ed il figlio Ciro a spasso per Napoli ha fatto impazzire i social, facendo scattare tantissimi commenti e like sotto le varie foto pubblicate. Il giocatore belga, infatti, è rimasto un beniamino dei tifosi anche dopo che è andato via.