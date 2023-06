Fiorentina, Zarate: “Il mio ricordo più bello? Il gol al Napoli”

Mauro Zarate parla della Fiorentina e della finale di Conference e condivide il suo ricordo più bello in maglia viola: “il gol al Napoli.”

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Mauro Zarate, ex attaccante della Fiorentina e del West Ham, ha condiviso il suo entusiasmo per l’attuale formazione della Fiorentina in una recente intervista con La Gazzetta dello Sport. Zarate, attualmente in Serie B con il Cosenza, ha giocato per la Fiorentina nella stagione 2016-17 prima di trasferirsi in Inghilterra.

L’esperto calciatore ha espresso il suo pensiero sulla formazione offensiva della Fiorentina, sottolineando in particolare l’attaccante Luka Jovic. “Secondo me, Jovic deve ancora esplodere. Speravo che facesse molti più gol,” ha detto Zarate, evidenziando la sua convinzione nel potenziale non ancora completamente espresso del giocatore.

Non è mancato un cenno ad altri giocatori degni di nota. Zarate ha elogiato anche le prestazioni di Cabral e Nico Gonzalez, definendoli “molto forti”. Ha inoltre evidenziato le qualità di Michail Antonio e Benrahma, rispettivamente per la loro forza fisica e per la velocità.

Zarate ha poi lanciato una bordata al club campione d’Italia: “Il mio ricordo più bello che ho in maglia viola? Il gol al volo contro il Napoli “.