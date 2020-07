Demme: “Napoli è fantastica. Barcellona? Tutto è possibile”

Diego Demme centrocampista del Napoli è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale, il calciatore ha raccontato la sua esperienza azzurra.

E’ stata sicuramente una delle sorprese più positive dall’arrivo di Gattuso, un normal one capace di coniugare qualità, quantità e sacrificio dando equilibrio al centrocampo azzurro. Diego Demme si è fatto amare dai tifosi del Napoli con le sue giocate ed il suo impegno. Il centrocampista ai microfoni di Radio Goal fa sapere: “Mi trovo molto bene qui a Napoli, escludendo il periodo della quarantena sto passando dei bei momenti“. Sei chiama Diego in onore di Maradona e Napoli è sempre stata la sua squadra del cuore e fa sapere: “Lo scorso dicembre ero in città non per il calcio, ma per visitare Napoli. Con il mister mi trovo molto bene ed in generale sono soddisfatto della mia esperienza in azzurro“. Demme è estasiato dalla città e dice: “Qui c’è gente fantastica, cibo meraviglioso, il mare, sono contento che mia figlia sia nata qui e sono felicissimo di poter fare il mestiere che amo in questa città“.

Con Demme è inevitabile parlare anche del futuro prossimo, domenica c’è il Milan squadra che “conoscono molto bene ma noi siamo in forma e vogliamo portare a casa i tre punti“. Nessuna paura della sfida di Champions League contro il Barcellona: “All’andata abbiamo dimostrato di essere all’altezza del Barça, quindi dico che nel calcio tutto è possibile anche se siamo consapevoli di andare a sfidare un grandissimo club“. Qualora il Napoli riuscisse a qualificarsi per i Quarti di finale si ritroverebbe a giocare con la vincente di Bayern Monaco-Chelsea.

Intanto Diego Demme in pochi mesi ha già vinto un trofeo con la sua squadre del cuore: “Sono molto felice di aver vinto la Coppa Italia, ora però dobbiamo restare concentranti sul campionato e la Champions League“.