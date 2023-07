CORRIERE – Demme lontano dall’Hertha Berlino. La richiesta ‘folle’ di ADL spaventa i tedeschi

L’Hertha Berlino su Diego Demme, ma la richiesta ‘folle’ del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha spaventato i tedeschi.

Calciomercato Napoli. Tra i giocatori in uscita dal Napoli, Diego Demme sembra desideroso di trovare un nuovo club che gli garantisca maggior spazio, soprattutto dopo l’affermazione di Stanislav Lobotka nelle ultime stagioni. Durante la splendida corsa verso il terzo scudetto, Luciano Spalletti ha impiegato raramente il centrocampista ex Lipsia, il quale è ora prossimo a lasciare il Napoli: il centrocampista tedesco sembrava destinato a tornare in Germania, precisamente all’Hertha Berlino.

La squadra della Capitale, che ha chiuso in ultima posizione in campionato e dovrà quindi ripartire dalla 2. Bundesliga nella prossima stagione, si era fatta avanti per Demme con il presidente Aurelio De Laurentiis disposto ad accontentare il calciatore, ma le cose non sarebbero andate come previsto. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli avrebbe richiesto una cifra di 6 milioni di euro all’Hertha Berlino per il trasferimento di Demme. Richiesta che è stata considerata “folle” dai tedeschi, che hanno risposto con un secco “nein, danke e auf wiedersehen”. Ora rimane da vedere se altre società saranno disposte ad accogliere le richieste del massimo dirigente degli azzurri o se quest’ultimo deciderà di abbassare le proprie pretese.

Al momento non esiste alcun accordo con altre squadre per il suo trasferimento.