De Rienzo: “Spalletti non dice bugie, sapete cosa accade in certe tv?”

Jolanda De Rienzo, giornalista di Tele A, difende le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli.

La giornalista Jolanda De Rienzo ha commentato le dichiarazioni di mister Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in merito alle trasmissioni televisive che avevano pronosticato delle difficoltà per la squadra a causa della pausa del campionato per il Mondiale in Qatar 2022. Invece, il Napoli ha dimostrato di essere al top e Spalletti ha espresso il suo dissenso su queste previsioni.

“Ci sono state delle trasmissioni incentrate su quanto sarebbe accaduto al Napoli dopo la sosta del campionato per Qatar 2022. Dicevano che avremmo avuto delle grandi difficoltà a causa del Mondiale. La storia è invece andata in modo diametralmente opposto. Sono state le altre, semmai, ad avere dei grandi problemi, non certamente i miei calciatori”.

La De Rienzo, durante il programma Terzo Tempo su Tele A, ha difeso il punto di vista di Spalletti, sostenendo che non stia vedendo fantasmi, ma che abbia ragione. Inoltre, ha evidenziato che ci sono alcune trasmissioni televisive che concedono maggiore spazio alla squadra partenopea, che in questo momento è al primo posto in classifica.

“Penso che il mister non veda fantasmi, ma che abbia ragione. Ci sono state delle trasmissioni alle quali ho partecipavano che concedevano maggiore spazio, oltre alle tre solite del Nord Juventus, Milan e Inter, anche alla Roma. Si veda anche quanto capita alla Domenica Sportiva. Si parla del Napoli ben oltre la mezzanotte ed è la capolista”.