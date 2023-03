Quando vince lo Scudetto il Napoli? Spunta un’incredibile coincidenza che fa sognare i tifosi

Il Napoli sta per coronare il suo sogno di vincere lo scudetto e una nuova coincidenza fa sognare i tifosi azzurri.

La stagione del Napoli sta andando a gonfie vele, e la squadra di Spalletti è ormai ad un passo dal vincere lo Scudetto. Ciò che fa sognare i tifosi è un’inaspettata coincidenza che si sta avverando: la data in cui potrebbero vincere il titolo, il 29 aprile, è la stessa del 1990 quando il Napoli conquistò il suo secondo e ultimo scudetto, battendo la Lazio al vecchio San Paolo.

La partita decisiva per la vittoria potrebbe essere il derby al Maradona contro la Salernitana, fissato proprio per il 29 aprile alle ore 15. Una coincidenza storica che non può non far sognare i tifosi azzurri. Tuttavia, perché questo si avveri, il Napoli deve mantenere il suo attuale vantaggio di ben 19 punti sulla seconda classificata e vincere le partite successive.

Questa stagione, il Napoli ha dimostrato di essere una squadra competitiva e di grande qualità, grazie anche al lavoro svolto da Spalletti come allenatore. La vittoria dello Scudetto sarebbe una grande soddisfazione per i tifosi azzurri e la città di Napoli, che aspetta da anni questo momento. La speranza di vedere la storia ripetersi e la vittoria dello Scudetto in questo modo così simbolico, è sempre più concreta.