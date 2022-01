De Nicola: “Ho ricevuto un’offerta irrinunciabile. Lavorerò per un nuovo club. Lasciatemi dire una cosa su Insigne”

Alfonso De Nicola, ex medico SSC Napoli è pronto per una nuova avventura. Lavorerà in un nuovo club a Dubai.

Nuova avventura sportiva per Alfonso De Nicola. L’ ex medico SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichirazioni a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo sport Show.

“Domani vado a lavorare negli Emirati, ho il biglietto aereo in mattinata. In Italia mi hanno dato opportunità, offerte di lavoro anche da cliniche private. Io devo lavorare e ho accettato lo Sharja. Tutto vero, mi hanno dato un contratto dicendomi di scrivere una cifra e io sono anche stato abbastanza stretto. È bellissimo andare alla scoperta, finché sto bene fisicamente accetto. Sarò a 10 km da Dubai, in una società seria che si è dimostrata tale. Mi danno macchine, case e altri benefit vari che non si possono rifiutare“.

“Insigne? Ora è maturo per prendere delle decisioni. Se si parla con Lorenzo si capiscono le sue ragioni nel fare una scelta, è sempre stato maturo e ora lo è ancora di più. Da tifoso vorrebbe sempre essere a Napoli, però oggi conta il dio denaro. Chiunque farebbe la sua scelta, di cosa parliamo. Lui è stato l’unico insieme ad Hamsik a dimostrare di voler bene alla città di Napoli comprando la casa qui”.