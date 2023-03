Venerato: “De Laurentiis-Spalletti? Chi prevede problemi sarà deluso”

Ciro Venerato ritiene che, a proposito del rapporto tra De Laurentiis e Spalletti, chi prevede problemi sarà deluso

Ciro Venerato, non ha dubbi sul proseguimento del rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. L’esperto di mercato Rai è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, durante il programma ‘1 Football Club’, condotto da Luca Cerchione, e si è soffermato su quello che può succedere nel futuro prossimo del Napoli: “Rapporto De Laurentiis-Spalletti? Chi prevede problemi tra De Laurentiis e Spalletti rimarrà deluso. Pure all’inizio della sua avventura sulla panchina azzurra c’era scetticismo. Ad ogni modo, ora, c’è una stima reciproca e penso che il tecnico di Certaldo ci sarà anche il prossimo anno”.

Venerato ha poi proseguito: “La destinazione di Antonio Conte? Diciamocelo chiaramente, in Italia, escluso Napoli e Lazio, può solo andare in club come Inter, Juventus, Milan e Roma. Però, se proprio vogliamo scegliere una sua possibile destinazione, la Juve è nei suoi piani. Antonio ha casa a Torino e, inoltre, è juventino dentro. Tra l’altro, non c’è più il suo nemico Andrea Agnelli. Tuttavia, per ora, nessuna squadra si è accordata col tecnico leccese”, conclude Venerato.