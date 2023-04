De Laurentiis, il grande assente di Napoli-Milan

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, mancherà in tribuna in occasione della sfida di ritorno dei quarti contro il Milan. Tutti gli occhi puntati sul Maradona, dove si sta per stabilire un nuovo record di incasso.

Aurelio De Laurentiis non sarà presente in tribuna in occasione della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, in programma domani sera al Maradona alle ore 21. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino il presidente del Napoli ha un volo per gli Stati Uniti all’alba dove rimarrà fino alla fine del mese: “Per la storica partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, Napoli-Milan, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà assente in tribuna questa volta per la gara. Infatti, il presidente De Laurentiis avrebbe un volo all’alba per Los Angeles, negli Stati Uniti, dove resterà fino a fine mese”.

La sfida tra Napoli e Milan sarà seguita da tutto il mondo con la squadra azzurra che spera di dare il massimo per far sognare i propri tifosi. Nel frattempo si sta per stabilire il nuovo record di incasso allo stadio Maradona, che raggiungerà la cifra di 5.5 milioni di euro. Tutto ciò rende ancora più importante riportare l’armonia in casa azzurra, in vista della festa scudetto. Domani grande appuntamento a Fuorigrotta.