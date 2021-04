DAZN: “Serie A anche sul digitale terreste. Con noi si pagherà di meno”

DAZN annuncia le novità per la prossima serie A. Il canale in streaming protette prezzi bassi agli abbonati e la possibilità di seguire il campionato italiano anche sul digitale terreste.

Veronica Di Quattro, amministratore delegato di DAZN, ha spiegato come cambierà la visione del calcio sulla piattaforma in streaming a partire dalla prossima stagione.

“Vedere la Serie A costerà sicuramente meno rispetto ad oggi”, è la rassicurazione dell’amministratore delegato di DAZN. Gli abbonamenti saranno sempre snelli e mensili, non vincolanti, si potrà disdire in un attimo. Ma non venderemo partite singole. Per vedere la Serie A il prossimo anno sarà tutto più facile, perché noi avremo tutte le partite”.