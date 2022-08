Dall’Inghilterra: “Il Chelsea rifiuta Cristiano Ronaldo”. Ecco il retroscena di Tuchel

CALCIOMERCATO NAPOLI. CRISTIANO RONALDO-NAPOLI. Il Napoli non è l’unica squadra a cui Jorge Mendes sta proponendo Cristiano Ronaldo, desideroso di giocare la Champions League. Secondo il Times, autorevole tabloid inglese, il Chelsea avrebbe detto di no a CR7. A quanto pare il manager tedesco dei Blues Thomas Tuchel ha rifiutato l’ingresso dell’ex stella del Real Madrid. Fondamentale per la decisione è stato il consiglio di Ralf Ragnick, allenatore lo scorso anno al Manchester United, che gli ha detto chiaramente di non prendere Cristiano Ronaldo. I rifiuti di tanti top team mantengono le porte aperte verso il passaggio dell’ex Pallone d’Oro all’ombra del Vesuvio.