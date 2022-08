De Giovanni: “Cessione Osimhen, c’è un indizio. Ecco cosa penso di Ronaldo”

Maurizio De Giovanni ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport parlando di Ronaldo ed Osimhen.

Il famoso scrittore napoletano sulla possibile cessione di Osimhen ha detto: “Da giallista l’acquisto di Raspadori l’ho percepito come un indizio importante. Il Napoli non ha mai preso per 35 milioni un giocatore che di fatto attualmente è una riserva. E qui nasce l’indizio sulla possibile vendita di Osimhen. Che anche da tifoso capirei: se ti danno 100 milioni di euro per un giocatore è giusto cederlo. Dunque nulla da ridire. Si è parlato tanto dei problemi della tifoseria. Ebbene è bastata una campagna acquisti adeguata per togliere ogni dubbio e dimostrare che il tifoso è sempre passionale. Infatti è tornato a riempire lo stadio di Fuorigrotta“.

Su Cristiano Ronaldo ha poi aggiunto: “Voglio calarmi nei panni della società e anche in questo caso penso che ci può stare. Incassi una cifra alta e spendi poco o nulla per quello che oggettivamente è uno dei più forti attaccanti che ci sono in giro, anche se ha 37 anni. Non sono in grado di fare valutazioni di marketing o merchandising ma credo che gli esperti del club abbiano già fatto certi conti. Quelli che aveva progettato la Juventus, progetti saltati per via della pandemia. Pure sotto il profilo tecnico credo che l’operazione possa andare bene. Anche se andrebbe in contrasto con la politica di De Laurentiis per valorizzare i giovani. Lo confesso però: non sopporto l’idea che abbia vestito quella maglia a strisce“.