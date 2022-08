Cristiano Ronaldo-Napoli, Mendes ottimista: definita la cifra per Osimhen

CALCIOMERCATO NAPOLI. CRISTIANO RONALDO-NAPOLI. Se c’è veramente una persona che crede alla possibilità che lo scambio Cristiano Ronaldo-Osimhen si chiuda, non vi sono dubbi che il suo volto abbia le sembianze di Jorge Mendes. Il procuratore del calciatore portoghese sta lavorando giorno e notte per incastrare tutti i tasselli di un puzzle a cui la gente stenta a credere e che invece è più reale di quanto sembri. Mendes è fiducioso e da quanto si legge sulle testate internazionali, pare abbia confessato il suo ottimismo agli amici.

Da alcuni giorni non si fa che parlare d’altro. Cristiano Ronaldo al Napoli è la trattativa che ingolosisce parte della tifoseria partenopea. Con dieci anni in meno (anche cinque), nessuno avrebbe battuto ciglio sull’acquisto monstre in prestito di CR7 insieme ai milioni per Osimhen. L’età avanza anche per il portoghese, ragion per cui i tifosi sono spaccati su un eventuale approdo. Da un punto di vista economico, si tratterebbe di una grande operazione di marketing, con un merchandising che andrebbe a gonfie vele. A giovarne sarebbero anche le casse del Napoli che potrebbero essere rimpinguate con circa 140 milioni di euro: questa dovrebbe essere la richiesta di Aurelio De Laurentiis a cui si aggiunge il fatto che il Manchester United dovrebbe ‘accollarsi’ (alla romana) tutto o i due terzi dello stipendio annuale di Ronaldo che allo United percepisce la magra cifra di 25 milioni di sterline (ben 40 milioni di euro lordi).

Il tempo scorre e da oggi partono gli ultimi cinque giorni di un calciomercato che fino alla fine potrebbe riservare sorprese.