Corsa Champions League: il Milan batte il Benevento, classifica e calendario

Milan-Benevento termina 2-0: tre punti importantissimi per i rossoneri nella corsa Champions League. Decisive le reti al 6′ di Calhanoglu e al 60′ di Hernandez. Un’altra sconfitta per gli uomini di Pippo Inzaghi che restano fermi a 31 punti bloccati al terz’ultimo posto e sperano che domenica il Napoli possa fermare il Cagliari ospite allo stadio Diego Armando Maradona. Con la vittoria sul Benevento il Milan si porta al secondo posto a 69 punti, ma l’Atalanta a 68 punti e Juventus e Napoli a 66 punti devono ancora giocare. Al termine della partita da segnalare ammonizione per Castillejo, il calciatore diffidato salterà la sfida Juventus-Milan.

Corsa Champions la classifica aggiornata

Inter 82 Milan 69 Atalanta 68 Napoli 66 Juventus 66 Lazio 61

Alla vittoria del Milan dovranno rispondere il Napoli, l’Atalanta e la Juventus. Gli azzurri saranno di scena allo stadio Maradona alle 15 nel difficile match contro il Cagliari che cerca punti salvezza. La Juventus è impegnata fuori casa con l’Udinese, mentre l’Atalanta affronterà sempre fuori casa il Sassuolo che viene da quattro vittorie consecutive.