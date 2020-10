Corriere: Gattuso, lezione di calcio a Gasperini. Questo Napoli fa paura

Gattuso, lezione di calcio a Gasperini. Il corriere dello sport esalta la vittoria per 4-1 del Napoli contro l’Atalanta.

Lezione di calcio di Gattuso a Gasperini, il corriere dello sport, esalta la vittoria del Napoli contro l’Atalanta. Per il quotidiano sportivo questo Napoli fa paura, e potrà dire la sua per la vittoria dello scudetto.

“Questo Napoli fa paura. In campo fa dimenticare tutte le polemiche della partita non giocata e poi persa a tavolino con la Juve e dà una dimostrazione di forza impressionante. Gattuso dà una lezione di calcio a Gasperini e annichilisce la capolista Atalanta in 45 minuti stellari, in cui domina in lungo e in largo, segna quattro gol e crea occasioni a ripetizione“.

NAPOLI TRAVOLGENTE

“Gattuso (senza Insigne, Zielinski e Elmas) la vince soprattutto concedendo le briciole in difesa. Il Napoli subisce il primo gol del campionato da Lammers dopo 249 minuti di imbattibilità. Gli azzurri sono compatti e bravi a non farsi mai trovare scoperti, né al centro né sulle fasce. Per gli esterni Gosens e De Paoli è una giornataccia. Nello stesso tempo il Napoli è travolgente quando attacca, perché ha tecnica, velocità e imprevedibilità: Lozano partendo da sinistra firma una doppietta in sei minuti che piega in due l’Atalanta. Affossata poi dal solito fulminante sinistro da fuori di Politano e da Osimhen che trova in chiusura di primo tempo il primo gol ufficiale in Italia con un destro rasoterra dal limite”.

LEZIONE DI CALCIO DI GATTUSO

Il corriere dello sport si sofferma sulla lezione di calcio impartita da Gattuso a Gasperini: “ Gattuso dà una lezione di calcio a Gasperini e annichilisce l’Atalanta. Nemmeno la svolta tattica che Gasperini propone nella ripresa riesce a dare un senso alla giornata dell’Atalanta.

L’addio alla difesa a 3 e il passaggio al 4-4-2 (quasi a specchio dell’assetto di Gattuso), non produce gli effetti sperati.

Gattuso si gode un super avvio di stagione. Il Napoli ha 8 punti in classifica, ma sul campo è a punteggio pieno, tre vittorie, 12 gol fatti e uno subito. E non sembra un fuoco di paglia”.