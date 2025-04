Corriere dello Sport: “Ancora big McT, il vero oro di Napoli”

Il Napoli ha trovato in Scott McTominay il suo trascinatore. Come racconta Andrea Losapio sul Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, diventando un punto di riferimento anche offensivo per Conte: con il Torino è arrivata la quinta rete in tre partite, dopo le due all’Empoli e quella al Monza.

Se qualcuno poteva dubitare per il valore degli avversari affrontati prima, l’ultima prova contro il Toro – che all’andata aveva messo in difficoltà il Napoli – ha fugato ogni incertezza: McTominay è diventato l’uomo decisivo della corsa scudetto.

Losapio ricorda come la stagione dello scozzese abbia superato ogni aspettativa: 12 gol totali (compreso uno in Coppa Italia), numeri da centravanti vero. Un risultato straordinario considerando che, solo pochi mesi fa, il Manchester United aveva deciso di venderlo per ragioni di Fair Play Finanziario, nonostante la contrarietà di Ten Hag. Un affare da circa 30 milioni di euro che ora sembra addirittura sottovalutato, visto il valore crescente del giocatore.

L’intuizione di Conte

Come spiega Andrea Losapio, l’idea vincente di Antonio Conte è stata quella di avanzare il raggio d’azione di McTominay: più vicino all’area di rigore, libero di inserirsi, ha saputo trasformarsi in un incubo per le difese avversarie. I suoi gol contro il Torino sono arrivati su azioni fotocopia: taglio sul primo palo e conclusioni fulminee su cross dal lato destro, prima da Anguissa, poi da Politano.

Non solo finalizzatore, però: McTominay è sempre nel vivo del gioco, il primo a pressare, capace anche di recuperare palloni in fase difensiva, come dimostrato con l’intervento decisivo su Casadei nella ripresa.

Un futuro tutto da scrivere

La domanda ora, sottolinea Losapio, è quanto potrebbe valere McTominay sul mercato? I giocatori britannici hanno sempre valutazioni elevate e una big di Premier potrebbe bussare già in estate. Ma il Napoli se lo tiene stretto: McTominay, oltre a segnare, incarna la mentalità vincente voluta da Conte.

Per ora, il presente dice Napoli in testa, con McTominay autentico eroe silenzioso e determinante di una cavalcata che sogna di diventare leggendaria.