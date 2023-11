Corbo: “ADL ha sbagliato l’impossibile dal 4 maggio in avanti, ma ha indovinato il correttivo Mazzarri”

Il giornalista Antonio Corbo su La Repubblica si è soffermato sui primi giorni di Walter Mazzarri alla guida del Napoli.

Nell’analisi di Antonio Corbo sui primi giorni di Walter Mazzarri alla guida del Napoli, emerge una svolta positiva e un feeling istantaneo con i calciatori. Il giornalista non esita a criticare la gestione precedente, sottolineando gli errori di De Laurentiis, ma riconoscendo nell’arrivo di Mazzarri un correttivo azzeccato.

Corbo, nel suo pezzo su La Repubblica, definisce il calcio come un ambiente ingrato, smemorato e miope, ma riconosce l’importanza di riavere un tecnico come Mazzarri. Il ritorno del mister dopo 10 anni è accolto con favore, e si nota un immediato miglioramento nel gioco della squadra, con campioni d’Italia che ritrovano il temperamento vincente, la razionalità tattica e una forza consapevole di squadra.

“Calcio ingrato, smemorato e miope. Bergamo restituisce un signore delle panchine, un allenatore emotivo ma duttile e coraggioso. Tornano insieme: finalmente. Al Napoli ecco Mazzarri dopo 10 anni, a buoni livelli di gioco risalgono i campioni d’Italia, con il temperamento per vincere, la razionalità della guida tecnica, la forza consapevole di squadra ancora importante. Il solito Gasperini non si aspetta un Napoli così determinato, rigenerato in pochi giorni”.

Corbo ha poi aggiunto: “Non è corretto scrivere che il Napoli abbia dato meno a Garcia, ma è doveroso rilevare che a Mazzarri abbia dato qualcosa in più. Come se lo conoscesse da sempre. Come se lo aspettasse. Garcia rimane un uomo perbene e un professionista rispettabile, ma ieri a Bergamo si sono visti uno staff tecnico e una squadra. De Laurentiis ha sbagliato l’impossibile dal 4 maggio in avanti, ma forse ha indovinato in una sola decisione i correttivi di una stagione accidentata”.