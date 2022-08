Coppa Italia: Modena-Sassuolo, Raspadori titolare

Giacomo Raspadori è stato schierato titolare dal tecnico Dionisi nel match di Coppa Italia Modena-Sassuolo. Il calciatore viene dato vicinissimo al Napoli, una pista di calciomercato che è diventata sempre più calda nelle ultime ore, con il presidente Aurelio De Laurentiis che è in contatto costante con Giovanni Carnevali. Il fatto che Raspadori venga ‘rischiato’ come titolare in Coppa Italia, non fa bene sperare ma secondo quanto riferisce Sky non c’è da allarmarsi perché già si sapeva che Raspadori sarebbe stato regolarmente a disposizione di Dionisi per il turno dei trentaduesimi di Coppa Italia.

Secondo l’emittente satellitare i olloqui tra il Napoli ed il Sassuolo riprenderanno regolarmente dopo il match Modena-Sassuolo. Non va dimenticato che il club neroverde deve già fare a meno di Scamacca, ceduto al West Ham che non è stato ancora sostituito. Perdere anche Raspadori per la Coppa Italia avrebbe messo ulteriormente in difficoltà l’allenatore del Sassuolo. Ecco perché Carnevali mentre tratta la cessione di Raspadori, sta stringendo con l’Inter l’acquisto di Pinamonti.