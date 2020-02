Il Napoli dirama la lista dei convocati in vista della sfida di mercoledì 12 con l’Inter. Nella probabile formazione ci sono Callejon e Ospina titolari.

Inter-Napoli di Coppa Italia in programma mercoledì 12 alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano, è un nuovo spartiacque per la squadra di Gattuso. Il tecnico del Napoli deve puntare sulla coppa nazionale per tenersi aperta la porta di servizio per l’Europa, perché senza competizioni europee anche i conti della società ne soffrirebbero. Intanto Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida con l’Inter di Conte. Nessuna grande sorpresa, tra i convocati della SSC Napoli mancano Ghoulam e Younes, oltre al lungodegente Malcuit.

Ecco la lista dei convocati:

Meret, Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

Coppa Italia: la probabile formazione del Napoli

Ci sono Callejon ed Ospina titolare nella probabile formazione del Napoli che sfida l’Inter in Coppa Italia. Il portiere colombiano, molto criticato per i gol subiti contro il Lecce, con ogni probabilità sarà confermato. Ospina gioca al posto di Meret, anche perché il portiere ex Spal fa ancora i conti con un problema fisico. In attacco Matteo Politano, che ha ben figurato nella prima frazione di gioco col Lecce, potrebbe sedere in panchina. Gattuso sceglie Callejon titolare, almeno queste sono alcune indiscrezioni che filtrano al termine dell’allenamento al centro sportivo di Castel Volturno. Anche Allan è pronto a ritornare in campo dal primo minuto, con Demme centrale e Fabian Ruiz che sfida Zielinski. Mertens in attacco insidia Milik, mentre in difesa Manolas si riprendere il posto da centrale. Sono ancora tanti i ballottaggi ancora da decidere per il tecnico Gennaro Gattuso.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insgine. All. Gattuso.