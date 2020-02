Pino Taglialatela assolve Ospina. L’ex portiere del Napoli commenta il ballottaggio con Meret e la sfida di Coppa Italia con l’Inter.

“Il Napoli contro il Lecce ha fatto una buona partita, ma è stato punito su tre episodi dove a sbagliare è stato tutto il reparto difensivo” dice Pino Taglialatela che assolve Ospina ai microfoni di Radio Goal: “Sul primo gol di Lapadula, ad esempio, Ospina fa un mezzo miracolo. Più di così cosa può fare? Su quel tiro deve essere il reparto difensivo che non deve nemmeno far avvicinare il difensore. Anche sul secondo gol sbaglia la difesa, Lapadula non è un gigante andava marco meglio“. Secondo Taglialtela il grande problema è il reparto difensivo serve “più attenzione. Il Napoli se aveva maggiore compattezza difensiva non prendeva quei gol e vinceva la partita, portandosi a casa tre punti importanti per una classifica che in questo momento è ancora balbettante“.

Ballottaggio Ospina-Meret

Taglialatela assolve Ospina, ma esalta Alex Meret. I due portiere sono in ballottaggio: “L’alternanza Meret-Ospina, ma anche in generale, a me non piace. Se Gattuso ha deciso di far giocare Ospina allora deve giocare sempre“. Secondo Tagliatela Ospina è un “ottimo portiere, ma se vuoi il miracolo allora devi far giocare Meret che ha qualcosa in più. Lo si è visto durante tutto il girone di andata. Se il Napoli ha qualche punto in più in classifica ed è agli ottavi di Champions League lo deve soprattutto a Meret che ha fatto sicuramente dei grandissimi interventi“. In ogni caso l’ex portiere del Napoli è sicuro: “La fortuna di un portiere è la sua difesa. Io avevo gente come Cannavaro, Ferrara, Baldini, Colonnese, che nemmeno li facevano avvicinare gli attaccanti avversari quando io facevo una respinta come quella di Ospina in occasione del primo gol di Lapadula al San Paolo“.