Napoli, problemi per Meret. Contro l'Inter tocca ancora ad Ospina

Problemi per Alex Meret, il portiere del Napoli assente in coppa Italia contro l’Inter. In porta ancora a David Ospina.

David Ospina è stato uno dei peggiori contro il Lecce. Il portiere colombiano difenderà la porta del Napoli nella sfida contro l’Inter in coppa Italia a causa di un problema muscolare per Alex Meret.

Spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Opina, difenderà ancora la porta del Napoli ma più che una questione di turnover, si tratta di una scelta obbligata di Gennaro Gattuso considerando che Alex Meret soffre ancora per i postumi di un fastidio a un fianco venuto fuori proprio con l’Inter al San Paolo, in campionato, e poi riacutizzatosi dopo un tuffo con la Sampdoria. In occasione del rigore realizzato da Gabbiadini.



“A questo punto, continua il quotidiano, anche per capire se Alex Meret potrà tornare disponibile sin da domenica con il Cagliari, non resta che attendere la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per San Siro. Il Napoli domani proverà a ottenere un risultato importante in vista della gara di ritorno al San Paolo. La conquista della finale di Coppa Italia è il grande obiettivo stagionale della squadra azzurra che può ritrovare il sorriso conquistando il trofeo nazionale“.