Salvione: “Ecco perchè Conte era arrabbiato. Ho una notizia su Raspadori”

Il coordinatore del Corriere dello Sport svela i retroscena sul mercato del Napoli e analizza il momento delicato degli azzurri.

Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio nel programma “1 Football Club” per analizzare il momento del Napoli e le dichiarazioni di Antonio Conte.

Sul carattere dell’allenatore pugliese, Salvione non ha dubbi: “Conte è allergico alle sconfitte, non riesce proprio ad accettarle. È una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto. Accumula rabbia dentro di sé e finché non si riscatta, sta male. La sua carriera parla chiaro: ci sono stati periodi in cui non perdeva nemmeno una partita. Non credo che le sue reazioni siano legate alle critiche esterne, è proprio la sua incapacità di digerire due sconfitte consecutive”.

Sul mercato di gennaio emergono novità interessanti: “Le dichiarazioni di Conte sui rinforzi hanno sicuramente una valenza strategica. L’allenatore si aspetta interventi sul mercato, soprattutto per il ruolo di difensore centrale. Il Napoli necessita di un’alternativa valida ai due titolari, le attuali riserve non sembrano all’altezza”.

Salvione ha poi svelato un retroscena su Raspadori: “Potrebbe essere ceduto per finanziare nuovi acquisti. In questo caso il Napoli avrebbe margine di manovra per rinforzare la rosa già a gennaio e in prospettiva per la prossima stagione. Sono valutazioni che il club fa in sinergia tra allenatore, presidente e dirigenti”.

Sulle voci di crisi, il giornalista è netto: “Mi sembra un disfattismo esagerato. Il Napoli sta disputando una stagione finora impeccabile, considerando che il progetto tecnico è iniziato da soli quattro-cinque mesi. È normale che non tutto sia perfetto, ma serve pazienza e fiducia in Conte, un allenatore che ha dimostrato di saper vincere”.