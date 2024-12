Conte, tensione in conferenza dopo le prime critiche

Il tecnico del Napoli in conferenza stampa si mostra nervoso dopo le due sconfitte. Conferenza lampo di 8 minuti alla vigilia dell’Udinese.

La tensione di Antonio Conte emerge chiaramente alla vigilia di Udinese-Napoli. In una conferenza stampa lampo di appena 8 minuti, il tecnico azzurro ha mostrato tutto il suo nervosismo dopo le due sconfitte consecutive contro la Lazio.

Risposte secche e dirette sin dall’inizio: “Cosa lasciano le due sconfitte? 0 punti e l’eliminazione”, e ancora “Come si riparte? Come quando si vince, lavorando”. Il tecnico ha poi difeso il livello del calcio italiano: “Non ci rendiamo conto della forza delle italiane. La Lazio ha vinto con l’Ajax con 9/11 schierati contro di noi in Coppa Italia, non ci sono partite facili e tutti fanno fatica con tutti”.

Sulla sfida all’Udinese, Conte riconosce la difficoltà dell’impegno: “È partita molto forte, poi ha avuto un rallentamento, ma ha rivinto l’ultima partita. Sono molto forti fisicamente, da anni fa queste scelte, va su giocatori molto fisici, veloci, resistenti, è una buonissima squadra”.

Il nodo Neres resta un mistero. Sull’eventuale sostituto di Kvaratskhelia, il tecnico non si sbilancia: “Domani vedrete, non ho ancora deciso chi deve scendere in campo. Stiamo provando diversi moduli, questa settimana ne abbiamo provati tanti e poi vedremo quale sarà il migliore per questa squadra”.