Lukaku rompe il silenzio: la confessione agli agenti su Napoli

L’attaccante azzurro si è aperto durante una cena con i fratelli Pastorello. Dal rapporto con la città ai fischi del Maradona: tutti i dettagli.

Un retroscena significativo su Romelu Lukaku emerge alla vigilia di Udinese-Napoli. Come rivelato da Il Mattino, il centravanti belga ha avuto un incontro privato che svela il suo vero stato d’animo.

Il bomber azzurro, chiamato a guidare l’attacco in assenza di Kvaratskhelia, ha cenato con i suoi storici procuratori Andrea e Federico Pastorello. Durante la serata, riporta il quotidiano, Lukaku ha aperto il suo cuore: “Ho fatto bene ad aspettare fino all’ultimo giorno di mercato, questa città è stupenda”, le parole confidate ai suoi agenti.

Ma c’è di più. Il Mattino svela anche il pensiero di Big Rom sui recenti fischi del Maradona: “Lukaku conosce l’Italia e l’italiano: legge, sente, capisce. E il clima che respira attorno a lui non gli piace. Gli hanno dato fastidio quei mormorii al momento dell’uscita al Maradona, ha visto che arrivavano anche dalla tribuna vip”. Tuttavia, sottolinea il quotidiano, “ha le spalle troppo larghe per potersi fermare, risentito per qualche critica eccessiva”.