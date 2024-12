Napoli, Conte chiama il big di Manchester: “Sta per dire sì, trattativa in corso”

Il Direttore Sportivo Manna lavora su più fronti: due top player dalla Premier League e un giovane talento per accontentare il tecnico.

Il Napoli prepara una vera e propria rivoluzione di mercato. Giovanni Manna, Direttore Sportivo azzurro, sta lavorando su diversi fronti per rinforzare la squadra di Antonio Conte, sia per gennaio che per la prossima estate.

La situazione di Khvicha Kvaratskhelia, nonostante il possibile rinnovo imminente, resta in bilico per giugno. Il club non si fa trovare impreparato e avrebbe già individuato il sostituto ideale: David Neres. Ma non è l’unica pista seguita dalla dirigenza, che monitora con attenzione anche Marcus Rashford, in rotta con il Manchester United. L’attaccante inglese avrebbe già dato apertura all’ipotesi di lavorare con Conte.

La campagna di rafforzamento non si fermerebbe qui. Il Napoli sta seguendo con grande interesse Stefan De Vrij per la difesa. Il centrale dell’Inter, particolarmente apprezzato dal tecnico salentino, potrebbe essere uno dei colpi estivi.

Infine, gli azzurri puntano forte su Patrick Dorgu. Il talento del Lecce ha già avuto un colloquio con Conte, che gli ha espresso la massima fiducia. Nonostante la richiesta iniziale di 40 milioni da parte del club salentino, la sensazione è che si possa trovare un accordo a cifre più ragionevoli.