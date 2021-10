Commisso provoca il Napoli, la risposta di Spalletti è da applausi

Spalletti risponde a Commisso. Il patron viola alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Bellissima la risposta del tecnico azzurro.

COMMISSO PUNGE IL NAPOLI, SPALLETTI RISPONDE

Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida conto la Fiorentina. Non è mancata la risposta del mister dei partenopei a Rocco Commisso, patron della Fiorentina.

Il presidente dei viola sulla sfida contro il Napoli aveva affermato: “Il Napoli prima o poi deve perdere, speriamo che accada con noi” .

Immediata la risposta di Spalletti: Le parole di Commisso come le commento? Noi veniamo qui a Firenze, vediamo e poi ci si ritrova dopo la partita”.

Spalletti ha sottolineato che le partite prima vanno giocate e dopo commentate. Il tecnico del Napoli è troppo esperto per cadere nelle provocazioni alla vigilia di partite importanti.

Da sottolineare anche la bella iniziativa messa in atto da Commisso, l’unico in serie A che ha avuto il coraggio di schierarsi contro la propria tifoseria contro i cori razzisti: “Non voglio i cori contro i meridionali ne quelli razzisti, come accaduto a Bergamo al viola Vlahovic apostrofato più volte di ‘zingaro. Chiedo chiede ai fiorentini di tifare per la propria squadra, senza perdersi in cori razzisti o di discriminazione territoriale”.