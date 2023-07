Chiariello a De Laurentiis: “Fallo e non te ne pentirai”

Umberto Chiariello esprime la sua amarezza sul modo in cui il Napoli gestisce il proprio settore giovanile. Nonostante ci siano talenti, Chiariello sostiene che il club non sta investendo abbastanza.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Umberto Chiariello, intervistato da Radio Napoli Centrale, ha espresso la sua insoddisfazione per come il Napoli gestisce il proprio settore giovanile. Secondo l’esperto, il presidente De Laurentiis non investe in maniera adeguata sui giovani talenti.

De Laurentiis e la sua strategia

Secondo Chiariello, la scelta del presidente del Napoli, De Laurentiis, di concentrarsi sul player trading anziché sulle infrastrutture e sui giovani, risulta deludente. Nonostante il club abbia alcuni giovani talenti come Ambrosino, questi giocatori vengono spesso prestati ad altre squadre per farli crescere.

Il talento inespresso del calcio italiano

Chiariello sottolinea il successo dei vivai italiani nell’ultimo periodo, citando il caso di Hasa, talento dell’U19 della Juventus. Si chiede quindi perché il Napoli non sfrutti al meglio i propri giovani talenti, preferendo invece fare acquisti all’estero.

Un appello al calcio italiano

In conclusione, Chiariello invoca un cambiamento radicale nella gestione del calcio italiano. Invita la Lega Calcio Italiana a dare spazio ai giovani, dimostratisi competitivi a livello internazionale, per far evolvere il calcio italiano.