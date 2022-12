CORSPORT – Cessione Napoli: arrivano le offerte per De Laurentiis da Messico e Usa

Cessione Napoli investitori dal Messico e Usa sono pronti a recapitare offerte d’acquisto per la SSCN di Aurelio De Laurentiis.

La notizia viene lanciata con forza da Corriere dello Sport, che già qualche giorno fa aveva fatto sapere come alcuni fondi degli Stati Uniti fossero interessati al Napoli. Ma in questi giorni la notizia è stata tirata fuori più volte. Tanto che si è parlato di un’offerta di acquisto da 1 miliardo di euro da parte di una società messicana. De Laurentiis in passato ha rifiutato anche 900 milioni di euro per cedere il Napoli, quindi potrebbe farlo nuovamente.

Cessione Napoli: da Usa e Messico tentazione per De Laurentiis

La società azzurra è sanissima dal punto di vista finanziario. Con la spending review voluta dal presidente anche il monte ingaggi è ritornato nei parametri. Ecco perché la SSCN fa ancora più gola a tutti, in un palcoscenico, quello italiano, dove molte società sono estremamente instabili dal punto di vista economico. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Fossero anche banconote, e non lo sarebbero perché a certi livelli si procede diversamente, un miliardo di euro fa rumore: e lascia scatenare la più pigra fantasia. Con un miliardo di euro si possono costruire sogni giganteschi oppure acquistare il Napoli, che piace in America e anche in Messico, che attira l’attenzione dei Fondi e pure quelli di facoltosi imprenditori che non hanno di certo la testa tra le nuvole. Ma

questo non è il momento per lasciarsi distrarre e sui tentativi o le tentazioni c’è semplicemente un velo di silenzio (non è ancora riservatezza) che Adl poggia con disinvoltura, lasciando che i propri pensieri siano altro: il campionato, poi la Coppa Italia e a seguire la Champions League, secondo il calendario che sta lì, adibito per l’uso del tour de force“.

Napoli in vendita?

Da Messico e dagli Usa sono convinti che ci possa essere una cessione del Napolid a parte di De Lurentiis. Così continua Corriere dello Sport: “Le voci si sono trasformate in eco e il mondo – quello dei capitali, come si usa dire a certi livelli – non resta insensibile al chiacchiericcio che nelle ultime settimane ha finito per coinvolgere e quasi avvolgere il Napoli, capace di passare in diciotto anni dalla Fallimentare allo scintillante universo finanziario. E poi, negli States di una cosa sono convinti, banale ma indiscutibile: «Il Napoli è nelle condizioni ideali per essere venduto, soprattutto guardando il campionato. Dovesse vincere lo scudetto, il club vedrebbe crescere le proprie entrate, attraverso nuove richieste di sponsorizzazioni e con l’inevitabile lievitazione dei diritti televisivi». Un affare, che De Laurentiis ha adagiato distante da sé, avendo altro per la testa, le prossime ventitré partite in serie A, per cominciare; poi gli ottavi di Champions League con l’Eintracht Francoforte ed anche la Coppa Italia, che partirà in gennaio con la Cremonese“.