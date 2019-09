Cds – Napoli senza filtro, dopo il Psg non si è visto il miglior Allan. Ancelotti sta cercando di far quadrare il cerchio in questa stagione che è cominciata con una imbarcata di gol a Firenze e Torino, poi l’emorragia si è arrestata con Samp, Liverpool e Lecce a cui ha fatto seguito la sconfitta di Cagliari. Agli azzurri però manca un calciatore fondamentale come Allan per fare filtro a centrocampo.

Dopo il Psg manca il miglior Allan

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport ad Ancelotti manca il miglior Allan che “dopo la storia del Psg non è più tornato ai suoi strepitosi livelli e nell’organico del Napoli manco un altro mediano puro. Poteva essere un pensiero da tenere presente sul mercato, quando al Milan si doveva rinunciare a Gattuso per infortunio o squalifica Ancelotti poteva contare su Ambrosini. Oggi se Allan non va, deve far giocare come mediano un trequartista o qualcosa di simile”.

Manca equilibrio

Senza Allan il Napoli è senza filtro, un fattore fondamentale per Ancelotti che anche al Milan puntava forte su un calciatore di grande grinta e sapienza tattica come Gattuso. Nella squadra rossonera imbottita di talenti Gattuso era fondamentale: “Ancelotti sapeva che senza Rino quel Milan non avrebbe trovato il punto di equilibrio. Gattuso in mezzo al campo è l’indistruttibile Maldini alle sue spalle. Con quei due, poteva esibire tutta la sua argenteria” scrive il Cds. Fino ad ora però il Napoli non ha potuto contare né sul miglior Allan né sul miglior Koulibaly, che dovrebbero interpretare i ruoli di Gattuso e Maldini.