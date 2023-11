Cassano: “Volevo picchiare Mazzarri, mi trattennero i miei Ccmpagni”

Antonio Cassano rivela nel suo libro “Dico Tutto” un acceso scontro con Walter Mazzarri ai tempi della Sampdoria.

Notizie calcio Napoli – Antonio Cassano, ex calciatore di Real Madrid e Roma, ha condiviso nel suo libro “Dico Tutto” un episodio significativo avvenuto durante il suo periodo alla Sampdoria, sotto la guida dell’allenatore Walter Mazzarri. Cassano descrive un litigio che ha rischiato di tenerlo fuori da una partita cruciale.

“Mattina di Samp-Cagliari, ritiro. Mazzarri porta sul terrazzo Padalino e Ziegler per parlargli della partita, con la sigaretta in bocca. Io dalla sala della colazione gli dico ‘basta fumare’. Lui mi sente, reagisce e mi risponde male. Mi salta il tappo, mi alzo per affrontarlo ma la porta a vetri è bloccata. Mi trattengono i miei compagni,” racconta Cassano.

Inizialmente, l’ex attaccante aveva deciso di non partecipare alla partita e di tornare a casa, ma poi ha cambiato idea. “Poi cambio idea ‘gioco ma vado subito allo stadio’. Erano le 11, partita alle 15. Chiamo mio cugino, arriva con la sua Uno e mi porta al Ferraris. Sono venuti con me anche il team manager Ajazzone, il ds Asmini e il mio preparatore Tibaudi. Arriviamo al Ferraris dopo un quarto d’ora, mi sdraio su un lettino e mi addormento,” continua Cassano.

Nonostante il litigio e la tensione, Cassano ha scelto di scendere in campo: “Mi hanno svegliato per il riscaldamento, ho giocato: due assist a Marilungo e un gol,” conclude Cassano.