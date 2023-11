Infortunio Lindstrom in Nazionale: Ansia per il Napoli. Le ultime

Jesper Lindstrom, esterno del Napoli, si infortuna durante la partita di qualificazione ad Euro 2024 tra Irlanda del Nord e Danimarca. Preoccupazione per le condizioni del giocatore.

Notizie calcio Napoli – Momenti di apprensione in casa Napoli: Jesper Lindstrom, esterno danese del club azzurro, è stato costretto a lasciare il campo durante la partita di qualificazione ad Euro 2024 tra Irlanda del Nord e Danimarca. Il giocatore, partito titolare nell’undici biancorosso, ha dovuto abbandonare il match al 56° minuto a causa di un infortunio.

La situazione è motivo di preoccupazione per il tecnico Walter Mazzarri, che attende aggiornamenti sulle condizioni del giocatore. Al momento non sono ancora chiare le implicazioni dell’infortunio e quanto tempo Lindstrom dovrà trascorrere lontano dai campi di gioco.

Questa stagione sembra essere particolarmente sfortunata per Lindstrom, che ha già dovuto affrontare diverse difficoltà. Il Napoli, già alle prese con un calendario fitto di impegni, potrebbe ora dover fare i conti con l’assenza di un elemento chiave nella propria rosa.

I tifosi e lo staff tecnico sperano in notizie positive riguardo le condizioni di Lindstrom, auspicando che l’infortunio non sia di grave entità e che il giocatore possa tornare in campo nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, il club dovrà valutare le possibili alternative per sostituire l’esterno danese nelle prossime partite.