Antonio Cassano a Tiki Taka racconta la sua verità circa il rapporto Ancelotti – Insigne e l’arrivo di Hirving Lozano dal PSV.



Continua il momento no del Napoli. Gli azzurri di Ancelotti hanno portato a casa un pareggio contro il Torino di Mazzarri.

La squadra partenopea vive un’involuzione sia in termini di gioco che di prestazione dei singoli.

Il caso Insigne sembrava rientrato, Lorenzo ha giocato titolare, in un modulo che poteva ricordare il 4-3-3- di Sarri. Ma non è servito a nulla.

Insigne così come Allan e compagni durante la gara davano l’impressione di non sapere bene cosa fare. C’è grande confusione in casa Napoli e Carlo Ancelotti è chiamato a risolvere la situazione approfittando della sosta.

Antonio Cassano, grande amico di Lorenzo Insigne ed estimatore di Carlo Ancelotti è intervenuto sul momento del Napoli. Cassano a Tiki Taka ha espresso il suo parere sul rapporto tra Ancelotti e Insigne, rilanciato una clamorosa tesi sul mercato estivo del Napoli:

“Per me il problema è che Ancelotti non vede Lorenzo. E anzi, credo che abbia voluto prendere Lozano proprio perché sperava che Insigne se ne andasse via”, ha detto Cassano in merito alla situazione in casa Napoli.