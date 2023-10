Capuano: “La RAI ha ospitato a pagamento Corona per offendere Spalletti”

Il giornalista Giovanni Capuano si è soffermato sull’intervento di Corona alla RAI e sulle accuse rivolte al ct Luciano Spalletti.

Giovanni Capuano, noto giornalista di Radio24 e de Il Sole 24 Ore, ha detto la sua attraverso i social network riguardo all’intervento di Fabrizio Corona durante la trasmissione “Avanti Popolo” su RAI 3, condotta da Nunzia De Girolamo. Durante l’apparizione, Corona ha lanciato forti accuse contro Luciano Spalletti, il neo tecnico della Nazionale italiana, scatenando un acceso dibattito.

L’ex paparazzo, durante il programma in onda sulla RAI, ha criticato aspramente Spalletti che lo aveva accusato precedentemente (“Ci sono personaggi che diventano famosi perché spiano e sciacallano sui calciatori!”).

Su Twitter, Capuano ha commentato l’episodio: “In pratica la RAI ha ospitato a pagamento Corona per offendere Spalletti. Bene ma non benissimo”.

Dopo la trasmissione, Fabrizio Corona ha espresso il suo disappunto per essere stato censurato: “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da sei giorni senza dormire con il mio amico Moreno”. Ha anche accusato la RAI di manipolazione: “A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il c… voi e me”.