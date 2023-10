Scandalo scommesse, Spalletti attacca Corona: “C’è gente che diventa famosa andando a sciacallare”

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, ha attaccato indirettamente Fabrizio Corona dopo la vicenda del calcio scommesse.

Prima del fischio d’inizio della sfida contro Malta, il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha espresso il suo parere sullo scandalo delle scommesse che coinvolge diversi calciatori italiani di fama. Nelle dichiarazioni rilasciate a Rai Sport, Spalletti ha attaccato Fabrizio Corona senza nominarlo, definendolo uno “sciacallo” che sfrutta la situazione per ottenere visibilità pubblicitaria.

In risposta alle domande dell’emittente, Spalletti ha dichiarato che se i giocatori hanno effettuato scommesse irregolari, è giusto che affrontino le conseguenze delle proprie azioni. Ha sottolineato che i calciatori devono essere consapevoli della loro notorietà e del fatto che ci sono individui pronti a spiare e a sfruttare la loro situazione per ottenere pubblicità personale. Senza nominarlo direttamente, il CT si è riferito a Fabrizio Corona come uno di questi individui, definendolo uno “sciacallo”.

“Se sono state scommesse delle cose irregolari è giusto pagare, funziona così. I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri che diventano famosi andando a spiare e a sciacallare su di loro per avere pubblicità”.