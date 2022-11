Capuano, il giornalista: “Osimhen cacciatore di rigori”

Giovanni Capuano commenta Napoli-Udinese e tira le orecchie a Victor Osimhen per aver chiesto un rigore durante la sfida con i friulani.

Nel primo tempo il giornate del Napoli ha chiesto la concessione di un calcio di rigore, ma l’arbitro Ayroldi ed il Var Abisso non hanno ritenuto opportuno concedere il penalty. Una decisione che è apparsa giusta, visto che il contatto non appare così evidente. Eppure non è mancata la sottolineatura satirica del giornalista Giovanni Capuano che ha scritto: “Osimhen meraviglio cacciatori, di gol e di rigori“.

Il giornalista ha dovuto comunque ammettere la superiorità del Napoli che solo nel finale, anche a causa di errori della difesa, ha subito due gol dell’Udinese, nonostante sia stato in pieno controllo in tutta la gara. “Per il Napoli 11sima vittoria di fila e 13sima su 15 (che diventano 18 su 21 contando anche la Champions League. Dominatore della prima parte della stagione, il piccolo blackout finale in Napoli Udinese è poco più di un incidente di percorso“.

Come si vede anche dagli highlights di Napoli-Udinese, la squadra di Spalletti avrebbe potuto segnare almeno altri due gol ai bianconeri, ma alla fine i tre punti sono stati portati a casa. Ora secondo Capuano ci sono altre tre chiamate per chi vuole fermare il Napoli e sono il 4 gennaio Inter-Napoli, il 13 gennaio Napoli-Juve ed il 29 gennaio Napoli-Roma.