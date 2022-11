Juan Jesus si trasforma in Batjuan: “Quando il Napoli chiama…” – FOTO

Juan Jesus sui social ritorna con una vignetta dopo Napoli-Udinese dedicata a Batjuan, personaggio ironico inventato dallo stesso giocatore del Napoli.

La sfida con l’Udinese non ha fatto registrare forse la sua migliore prestazione, ammonito nel primo tempo ha poi condotto comunque bene la gara, anche se poi è stato sostituito da Ostigard per evitare che potesse essere espulso. Juan Jesus resta comunque una sicurezza in difesa e quando c’è bisogno lui risponde sempre presente.

Ecco perché il difensore ha inventato il personaggio di Batjuan che oramai ripropone sui social. Dopo Napoli-Udinese, Juan Jesus ha scritto: “Quando Napoli chiama, bisogna rispondere

Firmato: BATJUAN. 11 vittorie consecutive…Bravi raga”.

Davvero simpatico il brasiliano che porta allegria anche nello spogliatoio, oltre ad essere sempre pronto a scendere in campo ed a dare il massimo. Un esempio di professionalità che fa capire quanto sia forte e unito il gruppo azzurro, anche grazie ad elementi come il brasiliano.