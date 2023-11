Cannavaro in tribuna al Maradona con De Laurentiis, web scatenato: sarà il prossimo allenatore del Napoli?

I fratelli Fabio e Paolo Cannavaro sono stati avvistati in tribuna allo stadio Maradona per Napoli-Empoli, seduti vicino a De Laurentiis. Si scatena il web.

Notizie calcio Napoli – Clamorosa presenza al Maradona durante Napoli-Empoli: in tribuna è stato avvistato Fabio Cannavaro insieme al fratello Paolo, seduto a fianco del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

La doppia presenza dell’ex capitano e pallone d’oro con l’Italia e del fratello Paolo, ha subito scatenato il web e i tifosi partenopei. In molti hanno ipotizzato che possa trattarsi di una pre-presentazione in vista di un ingaggio di Cannavaro come prossimo allenatore del Napoli.

MarioRossi: “Sarà Cannavaro il prossimo allenatore del Napoli al posto di Garcia!”

AnnaBianchi: “Due napoletani sulla panchina azzurra sarebbe un sogno, benvenuto Fabio!”

Gino78: “Preferisco che resti Garcia, Cannavaro non ha ancora esperienza per allenare il Napoli”

Peppe81: “Grande Fabio, speriamo di vederti presto in panchina al Maradona!”

Francesco93: “Sono scettico su Cannavaro come tecnico, non so se sarebbe adatto al Napoli”

Si tratta solo di voci di tifosi o c’è qualcosa di concreto? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Intanto la presenza di Cannavaro ieri non è passata inosservata. Noi di napolipiu.com vi terremo aggiornati su tutti i possibili risvolti.