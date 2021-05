Calciomercato – Le rivelazioni del ragno: “Napoli tratta Truffert e Basic, su Koulibaly c’è l’Everton”

Il calciomercato è un dedalo intricato di trattiva e può piacere o meno ma la pagina twitter di Spud resta seguitissima. Il ragno del web è sempre molto criptico, per questo anche molto criticato in negativo. Eppure molti fan non lo abbandonano.

Questa sera Spud ha deciso di dare qualche rivelazione sul calciomercato del Napoli. Sempre attraverso il suo canale ha scritto: “Confermata la richiesta del Napoli per Toma Basic, profilo apprezzatissimo , Scadenza 2022, problemi finanziari in casa Bordeuax. L’entourage è stato a CastelVolturno il giorno 13 maggio”. Altro calciatore che piace al Napoli è “Adrien Truffert, terzino sinistro 2001 del Rennes”. Discorso aperto pure per Emerson Palmieri uno dei pupilli di Spalletti che è in uscita dal Chelsea e che il Napoli ha già trattato a gennaio scorso.

Ma Spud rivela qualcosa anche sul calciomercato in uscita con Koulibaly che piace all’Everton di Carlo Ancelotti. Il club inglese non ha problemi di liquidità, progetti ambiziosi e un nuovo stadio. Secondo Spud, il tecnico italiano utilizzerà questi argomenti per cercar di convincere il difensore senegalese a trasferirsi in Premier League.