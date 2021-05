Lotito deluso da Simone Inzaghi: “Ci eravamo stretti la mano”

Simone Inzaghi è passato dal rinnovo con la Lazio ad accettare la proposta dell’Inter. Un cambio di idee repentino quello del tecnico che solo il giorno prima era stato a cena con Lotito, trovando l’accordo per il rinnovo di contratto. Alla fine Simone Inzaghi ha ceduto alle lusinghe dell’Inter ed ha voluto raccogliere l’eredità di Conte, che è andato via sbattendo la porta a causa del progetto di ridimensionamento voluto da Zhang. Inzaghi sarà presto ufficiale ed andrà a delineare il quadro degli allenatori per la Serie A 2021/22.

Grande amarezza per Claudio Lotito, come si legge sull’edizione on line del Corriere della Sera. ll presidente della Lazio ha detto: “Siamo stati sette ore assieme, abbiamo trovato l’accordo, ci siamo dati la mano e il contratto era pronto. Mi ha raccontato che non aveva più stimoli, che non sarebbe stato in grado di dare la birra necessaria ai giocatori. Quando uno ti dice così, come fai a pensare di tenerlo? Ma non me l’ha detto la sera precedente, altrimenti non avrei certo fatto preparare l’accordo da firmare”.

Insomma Lotito era convinto di poter tenere Simone Inzaghi che poi ha scelto l’Inter: “Mi ha detto che ci ha dormito sopra e ha maturato questa convinzione. Mah. Sono rimasto deluso sul piano personale, ha cambiato idea dalla sera alla mattina”.