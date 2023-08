Cajuste è in Italia, a breve sarà a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli

Il nuovo acquisto del Napoli Cajuste è già arrivato in Italia, a breve sosterrà le visite mediche a Villa Stuart.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Jens Cajuste si avvicina a grandi passi al Napoli. Il centrocampista svedese, nuovo acquisto degli azzurri, è già arrivato in Italia in queste ore, pronto a sostenere le visite mediche con il club partenopeo.

Ad accompagnare Cajuste c’è Maurizio Micheli, capo dell’area scouting del Napoli. Nelle prossime ore il giocatore svolgerà i test medici di rito a Villa Stuart, prima di firmare il contratto che lo legherà agli azzurri.

Classe 1999, Cajuste arriva dal Reims, che incasserà circa 12 milioni dalla sua cessione. In Francia ha totalizzato 39 presenze e 5 gol in un anno e mezzo, mettendo in mostra ottime qualità fisiche e tecniche.

Il Napoli punta su di lui come centrocampista moderno box-to-box, capace di abbinare quantità e qualità grazie al fisico longilineo ma esplosivo. Già con esperienza europea nonostante la giovane età, può dar manforte a Lobotka e Anguissa.

L’ufficialità del suo acquisto è attesa a breve, dopo le visite mediche di rito. I tifosi azzurri sono curiosi di vederlo all’opera in mediana. Un innesto che aumenta le alternative per mister Garcia.