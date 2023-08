Varriale polemico sul colpo Cajuste del Napoli

Enrico Varriale commenta con polemica l’acquisto di Cajuste da parte del Napoli, criticando gli esperti di calciomercato del web.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’acquisto ormai definito di Jens Cajuste da parte del Napoli ha suscitato il commento polemico del giornalista Enrico Varriale. Il mediano svedese è prossimo a svolgere le visite mediche con gli azzurri.

“Come la conquista dello scudetto cambia la prospettiva: l’anno scorso, di questi tempi, il mantra dei tifosi era “Pappò cacc e sord”. Ora impazza “Nun sapite niente” per dileggiare gli “esperti” di Calciomercato che, in effetti, sul Napoli non ne hanno preso mezza. Cajuste” ha scritto Varriale sui social.

Un commento polemico nei confronti dei “fenomeni del web” pronti ad attaccare gli addetti ai lavori, rei di non essere mai stati in grado di anticipare le mosse del Napoli sul mercato. Come nel caso di Cajuste, acquistato dal club di De Laurentiis senza che nessuno ne avesse parlato prima.

Classe 1999, Cajuste arriva dal Reims dove nell’ultima stagione ha messo insieme 31 presenze, 3 gol e 1 assist in Ligue 1. Un innesto che aumenta il tasso tecnico del centrocampo azzurro.

Varriale però non perde occasione per punzecchiare ironicamente tutti i presunti esperti di calciomercato del web, pronti ad attaccare i giornalisti, “incapaci”, a loro avviso, di prevedere i colpi del Napoli.