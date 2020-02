Brescia-Napoli, i convocati di Gattuso. Torna Allan. out koulibaly

I convocati di Gattuso per Brescia-Napoli. Allan torna tra i convocati del Napoli. Recuperati Milik e Lozano. Out koulibaly e Llorente.

Gattuso ha presentato in conferenza stampa la difficile trasferta contro il Brescia, il tecnico dei partenopei, come accadde contro il Lecce, ha parlato di gara trappola e ha invitato i suoi alla massima concentrazione: “Contro le piccole abbiamo perso 20 punti“.

Ringhio non pensa alla sfida contro il Barcellona di Messi e tiene il gruppo sulla corda. Pace fatta con Allan: Con Allan tutto a posto, avevo detto che non avrei portato rancore e così è stato. E’ finita là, lui è un giocatore come tutti gli altri e pretendo il massimo impegno. Ci siamo guardati negli occhi e ho visto un professionista che si è rimesso a disposizione della squadra, si è allenato bene”.

Il tecnico partenopeo ritrova anche Milik e Lozano, mentre dovrà rinunciare a Llorente e Koulibaly. Il senegalese ha ancora un edema che non gli permetterà di essere a disposizione per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.

BRESCIA-NAPOLI I CONVOCATI DI GATTUSO

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario rui, Maksimovic, Luperto, Hyasj, Ghoulam, Manolas

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.