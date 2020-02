La situazione arbitrale contro il Napoli è preoccupante se paragonata a quella di Juventus, Inter e Lazio. Azzurri penalizzati non solo sui rigori.

La situazione arbitrale è preoccupante. Sul trattamento arbitrale riservato al Napoli sarebbe stato almeno doveroso un intervento federale ma fino ad oggi il silenzio è assoluto.

Il presidente De Laurentis ha paventato una richiesta di risarcimento per i danni arrecati alla squadra e alla Società ed è quasi impossibile non condividere un’eventuale tale iniziativa. 15 calci di rigore negati in 23 giornate di campionato, avendo a disposizione anche un mezzo tecnologico, sono un record sconcertante e senza precedenti per uno sport caratterizzato principalmente da episodi. Una squadra da scudetto rischia di restare fuori da ogni traguardo, persino l’ingresso in Europa League potrebbe rappresentare un semplice contentino.

RIGORI NEGATI AL NAPOLI, LA DIFFERENZA CON LA LAZIO

Si pensi alla classifica della Lazio senza i 14 rigori assegnati, oppure alla classifica della Juventus senza gli 8 rigori dati. Si pensi alla classifica della Juventus senza i 35 errori a favore commessi; Il conteggio, seppure per difetto, è di Carlo Nesti, torinese doc.

Al Napoli non sono stati risparmiati nemmeno le reti irregolari convalidate contro, nonostante il VAR. Ma non è solo questione di rigori e reti irregolari, nel campionato degli svariati errori arbitrali pesano quanto, e più dei rigori, le stravaganti pesature arbitrali. Quanto combinato da Chiffi in Juventus – Brescia è stupefacente in proposito. I due cartellini gialli, il secondo anche molto opinabile, mostrati ad Aye nel giro di 4 minuti sono da ritenersi persino scandalosi paragonati alla mancata espulsione di Cuadrado per il fallaccio su Bisoli.

A Bologna Schouten per analogo intervento, e piede più basso, su Behrami è stato espulso. I numeri arbitrali dopo 24 giornate di campionato sono straordinari e rivelano l’enorme discrepanza esistente fra le squadre in gioco e l’uso dei cartellini che ne fanno gli arbitri. Ma non solo sulla valutazione dei falli. Per proteste Di Bello espelle Koulibaly (Napoli – Cagliari), ma per le proteste Rocchi non fa altrettanto con Dybala (Atalanta – Juventus); per proteste è espulso Lautaro (Inter – Cagliari), ma per proteste non è espulso Ronaldo (Napoli – Juventus).

NAPOLI E BRESCIA

Il Napoli resta la squadra più corretta del torneo con soli 278 falli commessi, ma ciononostante riceve un cartellino giallo ogni 5.14 falli commessi. Gli azzurri hanno più ammonizioni (54) di Atalanta (51) e Juventus (53) che di falli ne hanno commessi una cinquantina in più, e non sono bruscolini. L’Atalanta riceve un cartellino giallo ogni 6.43 falli fatti e la Juventus ogni 6.18 falli commessi. Meglio del Napoli sono trattate anche Parma, Udinese e Torino. Nella lotta al vertice la Lazio è la peggio trattata, ma è singolare il trattamento riservato al Lecce, al Genoa e alla Spal che lottano per non retrocedere. Il Bologna è sul fondo di questa speciale classifica, con un cartellino giallo ogni 4.83 falli fatti.

La situazione non è rosea nemmeno nella speciale classifica dei falli subiti. Di solito sono le squadre tecnicamente più attrezzate a subire un maggior numero di falli, ma nel campionato italico sono spesso le squadre di bassa classifica a subire un numero elevato di falli e spesso manca l’adeguato riscontro in numero di ammonizioni, espulsioni ed anche rigori.

Il Brescia è fra le squadre più corrette del torneo ma ha subito ben 6 rigori e sei espulsioni per i 317 falli fatti. Lo stesso Brescia, che lotta per non retrocedere, è la squadra che ha subito più falli di tutte le altre ma nonostante ciò ha calciato solo 2 rigori ed in tre circostanze gli è stata negata la superiorità numerica. La Lazio è la squadra che ha subito meno falli in assoluto (258) ma i suoi avversari hanno subito 14 rigori e 5 espulsioni.

JUVE E INTER

E’ stata fortunata anche la Juventus che pur commettendo più falli di quanti ne ha subito è stata perdonata di 6 espulsioni e 7 rigori (il conteggio è di Carlo Nesti, torinese doc nell’arbitrometro). Per i 296 falli commessi, gli avversari della Juventus hanno subito 70 cartellini gialli, 5 cartellini rossi e 8 rigori. Non è andata male nemmeno all’Inter, ma è al Napoli che è capitato di peggio con 15 calci di rigore negati.

Ecco la differenza tra falli con ammonizioni ed espulsioni

SQUADRE Falli fatti Amm. subite Esp. subite % Torino 398 58 7 6.86 Genoa 384 73 7 4.92 Bologna 377 78 6 4.83 Fiorentina 363 66 3 5.5 Sampdoria 360 68 5 5.29 Verona 359 58 5 6.18 Inter 357 62 3 5.75 Cagliari 351 69 3 5.08 Roma 348 68 6 5.11 Milan 347 70 5 4.95 Spal 344 69 2 4.98 Parma 335 54 – 6.20 Lecce 333 67 4 4.97 Udinese 334 50 3 6.68 Juventus 328 53 2 6.18 Atalanta 328 51 2 6.43 Sassuolo 320 65 2 4.92 Brescia 317 57 6 5.56 Lazio 292 64 2 4.56 Napoli 278 54 2 5.14

SQUADRE Falli subiti Amm. avvers. Esp. avvers. % Rigori F Brescia 392 78 – 5.02 2 Bologna 377 70 5 5.38 5 Sassuolo 368 75 2 4.90 2 Lecce 355 60 4 5.91 9 Torino 350 73 1 4.79 5 Atalanta 345 72 6 4.79 8 Spal 343 55 1 6.23 5 Genoa 341 65 6 5.24 8 Milan 333 74 4 4.5 5 Napoli 332 64 1 5.18 1 Fiorentina 329 60 3 5.48 5 Verona 327 62 5 5.27 6 Juventus 296 70 5 4.22 8 Roma 288 66 – 4.36 9 Sampdoria 288 57 8 5.05 7 Udinese 283 48 3 5.89 0 Parma 277 56 2 4.96 2 Cagliari 277 50 6 5.54 4 Inter 270 60 2 4.5 7 Lazio 258 63 5 4.09 14

