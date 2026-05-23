Botulismo infantile: 5 casi al Santobono, attenzione al miele e ai sintomi.

Botulismo Infantile: Un Fenomeno Raro ma Preoccupante

Cinque casi di botulismo infantile da esposizione ambientale sono stati trattati con successo presso l’ospedale Santobono di Napoli negli ultimi mesi. I piccoli pazienti, tutti di età inferiore a dodici mesi, sono stati dimessi dopo il ricovero, grazie a un intervento tempestivo e a un’elevata competenza professionale. Questo fenomeno, sebbene raro, deve richiamare l’attenzione delle famiglie e dei professionisti sanitari, specialmente poiché i bambini sotto l’anno di vita sono più vulnerabili.

Identificazione e Trattamento: L’Importanza del Lavoro Multidisciplinare

I casi sono stati individuati precocemente attraverso un’efficace collaborazione tra Pronto Soccorso, Neurologia pediatrica e Terapia Intensiva. La violazione di questa patologia, tradizionalmente collegata all’assunzione di miele, ha portato all’insorgere di problematiche legate all’esposizione ambientale. Il botulismo infantile da spore è causato dall’ingestione di spore di Clostridium botulinum, che possono germinare nell’intestino non completamente sviluppato del neonato, producendo tossine mortali.

Se il miele è una fonte nota e perciò da evitare nei lattanti, recenti evidenze indicano che altre fonti ambientali di esposizione devono essere considerate. Le spore sono comuni in natura e possono trovarsi nel suolo, nei sedimenti e in contesti legati a lavori di costruzione o movimentazione di materiali.

Particolare attenzione deve essere prestata durante ristrutturazioni domestiche e in altre situazioni ad alta produzione di polvere. “Negli ultimi mesi abbiamo registrato un numero significativo di casi, ora non più limitati al consumo di miele”, ha affermato Vincenzo Tipo, direttore del Pronto Soccorso pediatrico del Santobono. La maggioranza dei casi ha evidenziato l’esposizione a polveri domestiche e all’ambiente costruito.

La rilevazione precoce è cruciale. I sintomi iniziali, come stipsi, pupille dilatate, ptosi, e difficoltà nel nutrirsi, possono essere facilmente trascurati. Antonio Varone, direttore della Neurologia pediatrica, ha sottolineato come è essenziale che i genitori prestino attenzione a questi segnali, poiché la malattia può progredire e compromettere la funzione respiratoria.

Procedure di Diagnosi e Trattamento Efficaci

In caso di sospetto di botulismo, i medici attivano immediatamente il neurologo pediatricoe, dopo una prima valutazione, il paziente viene trasferito in Terapia Intensiva Pediatrica per un monitoraggio continuo. Il protocollo terapeutico include la somministrazione di siero antitossina e supporto respiratorio nei casi gravi, dimostrando l’importanza della rapidità di intervento.

Il processo di diagnosi è principalmente clinico, e non si attende la conferma laboratoristica per avviare il trattamento. Campioni biologici vengono collezionati per l’analisi della tossina e del batterio, con le segnalazioni effettuate all’Istituto Superiore di Sanità, punto di riferimento nazionale per il botulismo.

La gestione del botulismo infantile richiede un approccio multidisciplinare e competenze elevate. Questo approccio consente di garantire cure adeguate e immediate ai piccoli pazienti. Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN IRCCS Santobono Pausilipon, evidenzia l’importanza della sensibilizzazione e dell’informazione per le famiglie e il territorio, sottolineando che una diagnosi tempestiva migliora significativamente la prognosi.

Prevenzione: Un Passo Fondamentale per la Salute dei Lattanti

La prevenzione è essenziale per ridurre il rischio di botulismo infantile. Oltre a evitare il miele nel primo anno di vita, è cruciale vigilare sugli ambienti polverosi. Le famiglie devono essere informate e sensibilizzate riguardo ai potenziali fattori di rischio associati a lavori domestici o attività che comportano la dispersione di polveri e terra.

In sintesi, la comprensione e il riconoscimento dei sintomi del botulismo infantile potrebbero risultare determinanti per salvaguardare la salute dei bambini. Migliorare la consapevolezza nei genitori e negli operatori sanitari è essenziale per affrontare con successo questo problema.

Fonti ufficiali:

– Istituto Superiore di Sanità

– Ministero della Salute

– Ospedale Santobono Pausilipon, Napoli.

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