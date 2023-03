Biglietti Napoli-Milan: De Laurentiis incassa una cifra record

I biglietti di Napoli-Milan per la Champions League sono in vendita, la richiesta è altissima: incasso record per De Laurentiis.

Da ieri è cominciata la corsa al biglietto per Napoli-Milan. I tagliandi sono già in vendita, con diritto di prelazione di 48 ore per gli abbonati, che potranno usufruire anche di uno sconto. Poi la vendita sarà libera on-line per i possessore di fidelity card del Napoli, ma anche nei normali punti vendita del circuito Ticketone. La società che gestisce la vendita dei biglietti ha assicurato che ci sarà un giusto rapporto tra quelli che verranno venduti on line e negli store.

Napoli-Milan biglietti a ruba: ecco quanto incassa la SSCN

Sicuramente per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League ci sarà il tutto esaurito. La caccia al tagliando è partita ed in città c’è un’ansia incredibile. La vendita di tutti i biglietti per Napoli-Milan permetterà ad Aurelio De Laurentiis, presidente della SSCN, di incassare una cifra record di 7 milioni di euro. Questo in virtù di prezzi che partono dai 72 euro (con sconto per gli abbonati) per acquistare un tagliando di curva.

Nonostante il costo elevato la richiesta è massiccia e quindi ci si attende il tutto esaurito in pochissime ore, con lo stadio Diego Armando Maradona che sarà pronto a spingere gli azzurri verso il passaggio del turno, per conquistare una semifinale e scrivere ulteriormente la storia del calcio a Napoli. Anche questa volta non sono mancate le polemiche intorno alla vendita dei ticket per Napoli-Milan di Champions League, c’è chi chiede fortemente l’introduzione di un settore popolare a prezzo mitigato, che non sfori i 50/60 euro.