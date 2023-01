Bargiggia a Zuliani: “Ti dico dove sarebbe il Napoli con Allegri”

Il confronto tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri è sempre aperto, ne parlano anche Paolo Bargiggia e Claudio Zualiani.

Il match tra Napoli e Juventus allo stadio Diego Armando Maradona è stato uno degli eventi calcistici più attesi della stagione. Entrambe le squadre erano determinate a vincere, ma alla fine è stato il Napoli ad avere la meglio, vincendo per 5-1. La partita ha lasciato profondi strascichi, anche perché i bianconeri sono stati dominati dai partenopei, con il siparietto finale di Allegri che non saluta Spalletti, segnale di un profondo nervosismo da parte del tecnico della Juventus.

Proprio il confronto tra Spalletti è Allegri è stato ripreso da Bargiggia che rispondendo a Zuliani ha detto: “Da tempo dico che le vittorie della Juve non dovevano essere prese in grande considerazione, perché potevano trarre in inganno. Anche al vittoria degli scudetti è da pesare bene, perché buona parte sono arrivati in modo poco soddisfacente. Il Napoli invece oltre che una squadra forte è anche molto ben allenata. Io penso che con Allegri sulla panchina del Napoli di certo non sarebbe prima in classifica e sicuramente non giocherebbe così bene. Allegri non valorizza al meglio i suoi giocatori, vedi Chiesa costretto a fare il terzino contro il Napoli“.