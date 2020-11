Calciomercato Napoli, si pensa al riscatto di Tiemoue Bakayoko dal Chelsea. Giuntoli a lavoro per tenere il giocatore.









E’ diventato un perno fondamentale del Napoli di Gattuso per questo si pensa al riscatto di Tiemoue Bakayoko. Il giocatore di proprietà del Chelsea è in prestito in maglia azzurra, ma in poche partite ha fatto vedere le sue qualità, che diventano ancora più importanti nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico Gennaro Gattuso. Quello che impressiona dell’ex Milan è la semplicità e la calma con cui gioca, sembra essere sempre al posto giusto nel momento giusto. Arpiona palloni, si fa sentire fisicamente e scarica sul compagno più vicino. Insomma un giocatore di cui il Napoli ha grande bisogno, anche perché non ha altri centrocampisti con quelle caratteristiche in rosa.

Riscatto Bakayoko: l’analisi di Gazzetta dello Sport

In quaranta giorni napoletani Baka si è convinto di aver fatto la scelta giusta e apprezza l’entusiasmo della piazza anche in un momento così delicato per la pandemia. Dalla sua terrazza di Posillipo gode le bellezze del Golfo, visto che ama tanto il mare dai tempi in cui risiedeva in Costa Azzurra, quando giocava al Monaco. Insomma ci sono i presupposti perché questo giocatore arrivato con la formula del prestito “secco”, possa decidere di spostarsi stabilmente a Napoli. Sul suo cartellino i club non hanno alcun accordo scritto, ma un gentleman agreement che prevede la possibilità per il club di De Laurentiis di riscattarne il cartellino per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Una operazione che potrà subire un’accelerata dopo che Gattuso avrà firmato il prolungamento del contratto fino al 2023. Perché non c’è dubbio che il tecnico calabrese stimi particolarmente la personalità e le caratteristiche come giocatore di Bakayoko.