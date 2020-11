Osimhen vuole il Milan, rientro a Napoli per ulteriori visite

L’infortunio alla spalla di Victor Osimhen tiene in ansia il Napoli, non c’è niente di rotto ma non è sicuro che possa giocare col Milan.









Tiene ancora banco al Napoli l’infortunio di Victor Osimhen, il calciatore nigeriano si è procurato una lussazione alla spalla mentre giocava con la Nigeria. Come fa sapere Gazzetta dello Sport il ct della nazionale africana Gernot Rohr ha annunciato che l’attaccante non andrà in Sierra Leona per giocare il prossimo match. Osimhen farà rientro al Napoli ed ha già rassicurato lo staff medico del Napoli sulle sue condizioni di salute. Il calciatore passerà la domenica a casa, poi si metterà in viaggio per l’Italia dove si affiderà alle cure dei medici azzurri.

Domenica c’è la partita con il Milan ed Osimhen vuole fare di tutto per scendere in campo. In questo momento le sensazioni sono buone, ma solo un’attenta valutazione da parte dei sanitari potrà dare il responso finale. Al momento, dunque, resta ancora un minimo di apprensione per Gennaro Gattuso che sta puntando molto sul calciatore nigeriano per sviluppare le manovre d’attacco della sua squadra. La sfida con il Milan è fondamentale per lanciare l’assalto alla vetta e il tecnico azzurro vuole avere tutti i giocatori disponibili per schierare la migliore formazione possibile.