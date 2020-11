Nessuna frattura al polso per Osimhen. L’attaccante del Napoli si è sottoposto ad alcuni esami strumentali.

Victor Osimhen si è sottoposto ad una serei di esami strumentali che hanno dato esito negativo, Per l’attaccante si tratta dunque di un leggero trauma contusivo al braccio. Nessun problema, invece, per la spalla. Da valutare adesso il suo eventuale rientro anticipato a Napoli già in questi giorni. La sua presenza contro il Milan, comunque, non sembra essere a rischio.

Sospiro di sollievo per il Napoli e per Gattuso, che rischiava di perdere Osimhen. L’attaccante nigeriano era uscito in barella per un infortunio rimediato durante l’amichevole Nigeria – Sierra Leone.

LE ULTIME SULLE CONDIZIONI DI OSIMHEN

Secondo quanto riporta la redazione di Sky sport, la radiografia a cui l’attaccante si è sottoposto ha infatti evidenziato solo una forte contusione al braccio. Il giocatore lamenta un fastidio al polso, ma le articolazioni non presentano traumi particolari. Non desta particolari preoccupazioni neanche la spalla. Alla ripresa al San Paolo arriva il Milan di Ibra. E il Napoli vuole sul campo il primo posto. E spinge per far rientrare presto il suo centravanti.